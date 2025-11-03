По состоянию на 1 октября 2025 года страховой рынок Казахстана представлен 25 страховыми организациями, из которых 10 специализируются на страховании жизни, передает BAQ.KZ.

Согласно данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, по итогам сентября активы страховых и перестраховочных организаций выросли на 2%, достигнув 3,8 трлн тенге. С начала года рост составил 20,1%. Основными факторами стали увеличение доходов от страховой деятельности и рост инвестиций в ценные бумаги.

Наибольшая доля в структуре активов приходится на ценные бумаги — 71,5% (2,7 трлн тенге), денежные средства и депозиты в банках второго уровня — 8,4% (316 млрд тенге), а также страховую дебиторскую задолженность — 4,1% (153 млрд тенге).

Обязательства страховых организаций за сентябрь выросли на 1,5% до 2,6 трлн тенге, а собственный капитал — на 3,2% до 1,1 трлн тенге. С начала года капитал увеличился на 18% за счет роста чистой прибыли, которая в сентябре составила 33,5 млрд тенге, а с начала года — 222 млрд тенге.

Количество заключенных договоров страхования за девять месяцев 2025 года достигло 18,8 млн, что на 11,4% больше, чем годом ранее. Основной рост обеспечили полисы по страхованию жизни, объем которых увеличился более чем вдвое — на 107,7%.

С начала года страховые премии составили 1,2 трлн тенге (+13,4% год к году). Только за сентябрь было собрано 118,2 млрд тенге.

Главным драйвером роста остаются добровольные виды страхования.

По личному страхованию за девять месяцев собрано 607,8 млрд тенге (+11,3%), в том числе рост премий по пенсионному аннуитетному страхованию составил 9,3%, по страхованию жизни — 17,1%.

По добровольному имущественному страхованию объем премий достиг 419,1 млрд тенге (+19,9%), в основном за счет увеличения страхования имущества от ущерба.

По обязательным видам страхования собрано 201,5 млрд тенге (+7,2%), в том числе по автогражданке — 88,3 млрд тенге (+18,5%).

Страховые выплаты за сентябрь составили 37,7 млрд тенге, а с начала года — 319,7 млрд тенге, что на 36,8% больше, чем годом ранее. Наибольший рост отмечен по добровольному имущественному страхованию — на 48,8% до 103,3 млрд тенге.