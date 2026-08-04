Экспортерам Казахстана выделят рекордную страховую поддержку
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До конца 2026 года объем страховой поддержки казахстанских экспортеров планируют увеличить до 1,2 трлн тенге. Об этом на заседании Правительства сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, только за первое полугодие объем поддержки со стороны Экспортно-кредитного агентства превысил 400 млрд тенге.
«Последовательно расширяются финансовые меры поддержки. Только за первое полугодие объем страховой поддержки Экспортно-кредитного агентства превысил 400 млрд тенге. До конца года он будет увеличен до 1,2 трлн тенге», – сообщил Арман Шаккалиев.
Кроме того, ежегодно около 6 млрд тенге направляется на возмещение логистических затрат экспортеров.
По данным Министерства торговли и интеграции, за последние пять лет экспорт продукции высокого передела вырос в 2,5 раза – с 4,2 млрд до 11,1 млрд долларов. Ее доля в структуре несырьевого экспорта достигла 38,8%.
«Следующий этап – продвижение готовой продукции на внешние рынки. Для этого прорабатывается новая мера поддержки по размещению отечественной продукции на полках крупнейших зарубежных торговых сетей, таких как Lulu Hypermarket, Carrefour, Gross, Panda, Spinneys и других», – отметил министр.
Приоритетными направлениями для расширения поставок остаются страны ЕАЭС, Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы и Китай.
Ежегодно Казахстан проводит около 10 торгово-экономических миссий с участием более 300 отечественных экспортеров. Еще 120 компаний проходят программу экспортной акселерации.
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