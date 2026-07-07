Страховые компании Казахстана с начала 2026 года выплатили клиентам 197,5 млрд тенге, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, передает BAQ.KZ.

Только за май объем страховых выплат составил 37,1 млрд тенге.

При этом объем страховых премий, поступивших по договорам страхования, с начала года составил 657,2 млрд тенге, что на 2,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение связано прежде всего с сокращением сборов по добровольному имущественному страхованию.

По данным регулятора, с начала года в Казахстане заключено 7,4 млн договоров страхования, что на 29,3% меньше, чем годом ранее.

Основной причиной стало резкое сокращение количества договоров страхования от несчастных случаев – на 84,1%.

Обязательное страхование продолжает расти

В сегменте обязательного страхования ситуация остается положительной.

С начала года компании собрали 121,8 млрд тенге страховых премий, что на 12% больше, чем годом ранее.

Рост обеспечили:

страхование работников от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей (+10,7%);

обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (+15,2%).

Добровольное страхование сократилось

По добровольному личному страхованию объем страховых премий с начала года составил 315,1 млрд тенге, снизившись на 3,2%.

Наибольшее сокращение пришлось на:

страхование от несчастных случаев – минус 88,5% ;

; страхование жизни – минус 30,5%.

По добровольному имущественному страхованию страховые премии уменьшились на 8,4% – до 220,3 млрд тенге, главным образом из-за снижения спроса на страхование имущества.

Активы страховых компаний продолжают расти

Несмотря на снижение объемов страхования, финансовое состояние отрасли остается устойчивым.

По состоянию на 1 июня 2026 года в Казахстане работают 25 страховых организаций, в том числе 10 компаний по страхованию жизни.

Активы страхового сектора за май увеличились на 2,4% и достигли 4,2 трлн тенге, а с начала года выросли на 8,3%.

Основную часть активов составляют ценные бумаги – 3,1 трлн тенге (73,9%).

Собственный капитал страховых компаний достиг 1,1 трлн тенге, а чистая прибыль отрасли с начала года составила 85,5 млрд тенге.