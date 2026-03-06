Вечером 5 марта жители Астаны заметили необычные вспышки в небе. Сообщения об этом появились в социальных сетях, где пользователи делились впечатлениями от яркого света, напоминающего фейерверк или «цветной гром», передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам очевидцев, вспышка длилась всего доли секунды, но была достаточно яркой и необычной. Некоторые пользователи отмечали, что увидели зелёный свет.

«Только что какой цветной гром был в Астане. Будто огромный фейерверк. Жутко аж стало», — написала одна из пользователей Threads.

Другие комментаторы подтвердили, что также заметили странное явление.

«Да, зеленая вспышка была. Что это могло быть? Я думала, салют уже, 8 марта отмечают», — делятся пользователи.

В АО «Астана-РЭК» сообщили, что в этот вечер действительно произошло технологическое нарушение на воздушной линии электропередачи.

«5 марта 2026 года в 19:54 произошло технологическое нарушение на воздушной линии 10 кВ, вызванное неблагоприятными погодными условиями. На место была направлена оперативно-выездная бригада. После проведения необходимых восстановительных работ электроснабжение было восстановлено в 23:20», — сообщили в компании.

По данным энергетиков, временно без электричества оставались индивидуальные жилые дома поселка Заречный по улицам Жидели, Акниет и Ушкопир.