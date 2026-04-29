Странв ЦА создают общий фронт против сейсморисков

В Ташкенте прошла международная встреча, посвящённая памяти жертв землетрясений.

В ней участвовал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Чингис Аринов. Представители 25 стран обсудили готовность к землетрясениям, реагирование и восстановление после них.

Страны Центральной Азии при поддержке ООН договорились укреплять совместную систему управления рисками бедствий. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан подписали совместное заявление о более тесной координации и сотрудничестве.

Министр отметил важность современных технологий мониторинга и улучшения систем прогнозирования для повышения безопасности населения.

Участники также почтили память жертв землетрясений и возложили цветы к монументу «Мужество» в память о трагедии 1966 года.