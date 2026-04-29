Странв ЦА создают общий фронт против сейсморисков
Они договорились укреплять систему управления рисками бедствий.
Сегодня 2026, 21:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: МЧС РК
В Ташкенте прошла международная встреча, посвящённая памяти жертв землетрясений, передает BAQ.kz.
В ней участвовал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Чингис Аринов. Представители 25 стран обсудили готовность к землетрясениям, реагирование и восстановление после них.
Страны Центральной Азии при поддержке ООН договорились укреплять совместную систему управления рисками бедствий. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан подписали совместное заявление о более тесной координации и сотрудничестве.
Министр отметил важность современных технологий мониторинга и улучшения систем прогнозирования для повышения безопасности населения.
Участники также почтили память жертв землетрясений и возложили цветы к монументу «Мужество» в память о трагедии 1966 года.
Самое читаемое
- Сатпаев назван лучшим нападающим в истории Казахстана
- Проигрыш Елены Рыбакиной не оставил в стороне мировую общественность
- Димаш Кудайберген раскрыл детали работы с первым подопечным
- Дедушка подозревается в изнасиловании внука в Туркестанской области
- Концерты, ярмарки и спорт: как отметят 1 мая в Астане