Страны Африки начали строительство газопровода для поставок в Европу
Мощность будет достигать до 30 млрд кубометров.
Сегодня 2026, 01:06
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Сегодня 2026, 01:06Сегодня 2026, 01:06
99Фото: Pixabay.com
Нигерия, Нигер и Алжир начали строительство Транссахарского газопровода для поставок природного газа в страны Европы.
Как сообщает издание Business Insider Africa, протяженность газопровода, который будет проходить от нигерийского города Варри через Нигер до газового хаба Хасси-Мессауд в Алжире, составит 4128 км, а мощность - до 30 млрд кубометров.
Оттуда газ будет направляться на средиземноморские экспортные терминалы и далее по трубопроводам на европейские рынки. В Алжире строительство уже началось, тогда как работы в Нигере планируют начать в 2027 году.
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