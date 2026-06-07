Страны Африки начали строительство газопровода для поставок в Европу

Нигерия, Нигер и Алжир начали строительство Транссахарского газопровода для поставок природного газа в страны Европы.

Как сообщает издание Business Insider Africa, протяженность газопровода, который будет проходить от нигерийского города Варри через Нигер до газового хаба Хасси-Мессауд в Алжире, составит 4128 км, а мощность - до 30 млрд кубометров.

Оттуда газ будет направляться на средиземноморские экспортные терминалы и далее по трубопроводам на европейские рынки. В Алжире строительство уже началось, тогда как работы в Нигере планируют начать в 2027 году.