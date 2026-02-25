Состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии в онлайн-формате. Участники одобрили Соглашение о взаимном признании документов об ученых званиях в государствах-членах ЕАЭС, передает BAQ.KZ.

Документ предусматривает прямое признание ученых званий при трудовой миграции, что позволяет их обладателям работать в других странах Союза в соответствии с присвоенной квалификацией.

Признанию подлежат в том числе документы, выданные до вступления соглашения в силу, за исключением случаев, когда по результатам экспертизы принято отрицательное решение в государстве трудоустройства. Теперь Соглашение будет направлено в страны ЕАЭС для ратификации, после чего документ вступит в силу.

Также на Совете ЕЭК утверждена дорожная карта реализации Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем государств-членов ЕАЭС. В текущем году планируется определить базовые сервисы информационного взаимодействия ИТС, выработать предложения по формату обмена данными и сформировать соответствующую правовую базу.

По итогам заседания принято решение актуализировать отдельные положения Правил регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории ЕАЭС, а также плана разработки технических регламентов.

Напомним, что в текущем году Совет ЕЭК возглавляет Казахстан в лице заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина.