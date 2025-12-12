Страны Евразийского экономического союза намерены совместно бороться с незаконным перемещением товаров через их границы, передает BAQ.KZ. На 52-м заседании Объединённой коллегии таможенных служб ЕАЭС в Санкт-Петербурге была создана совместная рабочая группа, утвердившая план мероприятий по контролю транзитных грузов, предотвращению незаконного импорта и обмену информацией о выявленных нарушениях. В числе ключевых вопросов — недостоверное декларирование, занижение стоимости товаров, недоставка грузов и сведения о сомнительных получателях.

Казахстанскую делегацию возглавил Председатель Комитета государственных доходов Жандос Дуйсембиев. В заседании также участвовали руководители таможенных служб Армении, Белоруссии, Кыргызстана и России. Основная цель встречи — повысить прозрачность и эффективность таможенных процедур ЕАЭС, усилить контроль транзита и скоординировать работу стран Союза.

Кроме борьбы с незаконным перемещением товаров, делегации обсудили вопросы прозрачности процедур, развития системы управления рисками и улучшения обмена информацией между таможенными службами. Казахстанская сторона подчеркнула, что надёжный обмен данными — ключ к корректному декларированию товаров и правильному начислению таможенных платежей.

В ходе двусторонних встреч страны обменялись практическими предложениями по усилению контроля и наметили приоритетные направления дальнейшей совместной работы. Следующее заседание Объединённой коллегии таможенных служб ЕАЭС запланировано на первый квартал 2026 года.