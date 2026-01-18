Группа стран НАТО выступила с совместным заявлением о необходимости укрепления безопасности в Арктике как ключевого трансатлантического интереса, передает BAQ.kz со ссылкой на сайт правительсвта Швеции.

Документ опубликован 18 января и подписан Данией, Финляндией, Францией, Германией, Нидерландами, Норвегией, Швецией и Соединённым Королевством. Заявление озвучил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

В тексте подчёркивается, что заблаговременно скоординированные датские учения Arctic Endurance, проведённые совместно с союзниками по НАТО, носят оборонительный характер и не представляют угрозы для каких-либо государств.

Авторы заявления также выразили полную солидарность с Королевством Дания и народом Гренландии. Страны подтвердили готовность к диалогу на основе принципов суверенитета и территориальной целостности, отметив, что эти принципы остаются для них фундаментальными.

Отдельное внимание в документе уделено экономическим рискам. В заявлении говорится, что угрозы введения тарифов подрывают трансатлантические отношения и могут привести к опасной эскалации. В связи с этим страны НАТО заявили о намерении сохранять единство и координацию в своих ответных действиях.

В заключение участники подчеркнули свою приверженность защите и соблюдению национального суверенитета.