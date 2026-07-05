Страны OPEC+ увеличат добычу нефти в августе

Семь стран, входящих в состав OPEC+, на онлайн-заседании 5 июля приняли решение увеличить объем добычи нефти с августа. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Согласно заявлению, семь государств-участников увеличат добычу на 188 тысяч баррелей в сутки в рамках дополнительных добровольных ограничений, объявленных в апреле 2023 года.

Представители организации отметили, что страны продолжат внимательно следить за ситуацией на мировом нефтяном рынке. В связи с этим принятые корректировки могут быть полностью или частично пересмотрены при необходимости.

В ходе встречи участники вновь подтвердили свою приверженность обязательствам в рамках Декларации о сотрудничестве. В частности, выполнение дополнительных добровольных обязательств по объемам добычи будет контролироваться Совместным министерским мониторинговым комитетом.

Кроме того, страны альянса договорились проводить ежемесячные встречи для обсуждения ситуации на рынке, исполнения соглашений и компенсационных мер. Следующее онлайн-заседание запланировано на 2 августа 2026 года.

В настоящее время в число семи стран OPEC+, участвующих в данной инициативе, входят Казахстан, Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман.