Правительства Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Соединённых Штатов Америки (страны С5+1) по случаю десятой годовщины создания дипломатической платформы С5+1 достигли взаимопонимания по расширению сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия, передаёт BAQ.KZ.

Документ признаёт уникальное культурное наследие каждой страны и подчёркивает вклад государств в развитие мировой культуры. Основное внимание уделяется защите культурных ценностей, предотвращению незаконного оборота антиквариата и укреплению культурного взаимодействия между странами.

В рамках нового соглашения стороны намерены:

- укреплять обмен информацией, включая правоохранительную деятельность, таможенный и пограничный контроль для защиты культурных ценностей;

- создавать региональные сети для предотвращения незаконного оборота предметов искусства и поддерживать прозрачность арт-рынка;

- интегрировать культурное наследие в образовательные и экономические проекты, включая развитие туризма и креативных индустрий;

- развивать институциональные партнерства и обмен опытом среди экспертов в области консервации, реставрации, кураторской работы, цифровизации коллекций и исследований происхождения культурных объектов;

- содействовать работе Совета национальных музеев и расширять сотрудничество в музейной сфере, включая проведение выставок и экспозиций;

- поддерживать национальные ремесленные традиции, музыку, танцы и декоративно-прикладное искусство;

- развивать совместные образовательные, научные и исследовательские инициативы между высшими учебными заведениями и исследовательскими центрами стран С5+1;

- проводить фестивали и культурные мероприятия, направленные на популяризацию богатого наследия каждой страны.

Реализация этих инициатив позволит странам С5+1 совместно укреплять защиту культурных ценностей, способствовать международному обмену опытом и популяризации культурного наследия на глобальной арене.