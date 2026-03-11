Мажилис Парламента Казахстана ратифицировал соглашение о взаимодействии стран СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки, передает BAQ.kz.

Документ был подписан 8 июня 2023 года в Сочи и направлен на усиление сотрудничества между государствами Содружества в вопросах радиационной безопасности.

"В рамках сотрудничества стороны должны организовать взаимодействие уполномоченных органов по обмену данными о радиационной обстановке, предоставлять актуальную информацию о состоянии радиационной обстановки и её изменениях, а также обмениваться данными при угрозе или факте трансграничного переноса радиоактивных веществ, включая случаи с территориями третьих стран.Также компетентные органы стран-участниц разработают единый порядок обмена данными. В нем будет определен перечень передаваемой информации, форматы передачи данных, сроки хранения архивов, а также регламент передачи сведений о параметрах радиационной обстановки", - говорится в сообщении.

Кроме того, в документе будет указана контактная информация уполномоченных органов, отвечающих за обмен такими данными.

Ожидается, что соглашение позволит оперативно реагировать на возможные радиационные риски и усилить систему мониторинга безопасности в регионе.