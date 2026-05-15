Страны СНГ обсудили обстановку на внешних границах на заседании в Самарканде

В Самарканде Республики Узбекистан завершилось 92-е заседание Совета командующих Пограничными войсками государств – участников Содружества Независимых Государств.

В заседании приняли участие делегации пограничных ведомств девяти стран СНГ, представители Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, Координационной службы Совета командующих пограничными войсками, а также руководители и представители взаимодействующих структур, включая Антитеррористический центр СНГ, Исполнительный комитет Региональной антитеррористической структуры ШОС и Международный союз общественных объединений ветеранов пограничной службы.

С приветственным словом к участникам обратились первый заместитель председателя Службы государственной безопасности Республики Узбекистан генерал-лейтенант Б.Р. Турсунов и руководитель аппарата Генерального секретаря СНГ С.Г. Бурутин.

В ходе заседания была проанализирована обстановка на внешних границах государств – участников СНГ. По этой теме выступили руководители пограничных ведомств, представители Антитеррористического центра СНГ, Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ, а также Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Председатель Координационной службы Совета командующих пограничными войсками генерал-полковник А.Л. Манилов подробно доложил о проведённых и планируемых мероприятиях в рамках деятельности Совета.

Отдельным решением утверждено Положение о придании Пограничной академии Комитета национальной безопасности Республики Казахстан статуса базовой организации государств – участников СНГ по вопросам исследования проблем пограничного контроля, подготовки кадров и повышения квалификации профильных специалистов.