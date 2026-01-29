Страны, соблюдающие закон и порядок, входят в число самых безопасных государств мира — Женис Касымбек
В изменениях, вносимых в Конституцию, предусматривается нормативное закрепление ключевых идейных принципов, таких как "Слышащее государство", "Закон и порядок" и "Таза Қазақстан". Об этом сообщил член Конституционной комиссии, аким города Астаны Женис Касымбек, передаёт BAQ.KZ.
"Считаю, что принцип "Закон и Порядок" является ключевым условием укрепления идеи Справедливого Казахстана. Сегодня мировое сообщество воспринимает Казахстан как страну, в которой приоритетно и неукоснительно соблюдаются права и свободы граждан. Эта инициатива станет прочной основой для сохранения единства и согласия, межэтнического и межконфессионального мира для будущих поколений", – отметил Женис Касымбек на V заседании Комиссии по конституционной реформе.
Аким столицы подчеркнул, что во многих странах ключевым фактором развития является верховенство закона и соблюдение порядка. Граждане осознают свою строгую ответственность перед законом и придерживаются культуры неукоснительного соблюдения правовых норм. Такие государства входят в число самых безопасных в мире, а их граждане полностью доверяют государственным институтам.
Идея "Таза Қазақстан", выдвинутая Главой государства в 2023 году, также стала частью образа жизни граждан страны.
"Включение этого принципа в число базовых постулатов формирует ответственность граждан перед окружающей средой и будущими поколениями. "Таза Қазақстан" – это не только забота об экологии. Это чистота мыслей и слов, ответственность в поступках, уважение к закону и общественным ценностям, сохранение культуры в повседневной жизни", – подчеркнул Женис Касымбек.
Кроме того, Женис Касымбек отдельно остановился на принципе "Слышащего государства", в основе которого лежит признание ценности каждого человека.
"Эффективная работа местных государственных органов требует системного взаимодействия с населением. Практика показывает, что выстраивание постоянного и конструктивного диалога с жителями является одним из ключевых факторов комплексного развития регионов. В этой связи поддерживаю закрепление данных предложений в Конституции", – заключил Женис Касымбек.
