Страны Центральной Азии договорились о притоке воды в Шардаринское водохранилище
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Страны Центральной Азии согласовали прогнозируемый объем притока воды в Шардаринское водохранилище на межвегетационный период 2026–2027 годов. Решение приняли на 95-м заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, которое прошло в Туркменбаши. В нем приняли участие представители Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Стороны подвели итоги вегетационного периода 2026 года в бассейнах Сырдарьи и Амударьи, а также утвердили лимиты водозабора и прогнозные режимы работы водохранилищ на предстоящий межвегетационный период. В бассейне Сырдарьи сезон прошел стабильно. В Шардаринское водохранилище в Туркестанской области поступило около 3,69 млрд кубометров воды — на 840 млн кубометров больше прогнозного объема.
На межвегетационный период ожидается приток около 10 млрд кубометров. Отдельно участники обсудили совершенствование учета и мониторинга водных ресурсов. Стороны договорились провести заседание рабочей группы по разработке плана внедрения автоматизированной системы учета воды в бассейне Сырдарьи. Также на встрече рассмотрели выполнение решений саммитов глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала.
В ходе встречи высокого уровня представители стран Центральной Азии обсудили рациональное использование вод Амударьи и Сырдарьи, а также основные вызовы в водной сфере региона. Особое внимание уделили совместному управлению трансграничными водными ресурсами и учету интересов всех государств региона.
Взаимодействие водных ведомств Центральной Азии позволило обеспечить стабильное прохождение минувшего вегетационного периода. Сегодня была заложена основа для дальнейшей совместной и эффективной работы. Мы и наши партнеры нацелены на справедливое распределение трансграничных водных ресурсов с учетом интересов всех сторон, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов.
Следующее заседание МКВК планируется провести в первом квартале 2027 года в Узбекистане.
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