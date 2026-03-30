В Астане прошло заседание Правления Международного фонда спасения Арала, передает BAQ.kz.

В работе участвовали представители соседних стран: Заместитель Премьер-Министра Таджикистана Сулаймон Зиезода, Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Тангрыгулы Атахаллыев, Советник Президента Узбекистана Шухрат Ганиев, а также министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов и председатель Исполкома МФСА Асхат Оразбай.

Кыргызстан присутствовал как наблюдатель. Делегацию возглавил Заместитель министра – директор Службы водных ресурсов Алмаз Жээналиев.

По итогам заседания были подписаны пять совместных решений. Среди них: подготовка к заседанию Совета глав государств – учредителей Фонда 22 апреля 2026 года в Астане, подведение итогов работы Исполкома МФСА, улучшение организационной структуры и договорной базы фонда.

Также утверждён документ о координации работы Исполкома МФСА с международными партнёрами и согласована повестка следующего заседания Правления.

Важные вопросы повестки дня:

создание проекта единой автоматизированной системы учёта и распределения воды в бассейне реки Сырдарья;

объявление 2026–2036 годов «Десятилетием рационального использования воды в Центральной Азии».

Казахстан активно работает над сохранением Северного Аральского моря. Вместе с Всемирным банком разработана вторая фаза проекта по сохранению моря. Планируется реконструкция Кокаральской плотины для подъёма уровня воды до 44 метров, что позволит увеличить площадь водоёма до 3 913 км² и объём воды до 34 млрд кубометров.

Министерство водных ресурсов разрабатывает более 160 проектов по модернизации ирригационных систем в Туркестанской и Кызылординской областях. Это позволит эффективнее использовать воду и направлять сэкономленные объёмы в Северный Арал.

За последние три года, благодаря согласованию работы водохранилищ и соблюдению межгосударственных договорённостей, приток воды в Северный Арал составил более 6 млрд кубометров. Объём воды увеличился с 18,9 млрд кубометров в конце 2022 года до 23 млрд кубометров в конце 2025 года.