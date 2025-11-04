В Европе наметился неожиданный экономический сдвиг: южные страны континента демонстрируют куда более высокие темпы роста, чем северные страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости.

Испания и Греция становятся новыми драйверами европейского роста. Экономика Испании в 2025 году увеличилась на 3,5%, Греции - на 2,3%. Для сравнения, во Франции рост составил лишь 0,7%, а в Германии - 0,2%.

На фоне этого контраста у северных стран Европы растёт бюджетный дефицит, тогда как южные государства, напротив, постепенно стабилизируют финансы.

Эксперты связывают успех южных экономик с восстановлением туризма, активным строительством, особенно в Греции и на Кипре, и реализацией мер финансовой дисциплины, позволивших снизить долговую нагрузку.

Тем временем правительства северных стран сталкиваются с трудностями в реализации реформ. Так, в Великобритании власти вновь отложили изменения в системе пособий по инвалидности, а во Франции за последний год сменились три кабинета из-за непопулярных бюджетных решений.