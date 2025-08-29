Страшное ДТП на одной из главных улиц Астаны: пострадали четверо человек
Четверо человек пострадали в ДТП
В Астане на пересечении улиц Мангилик Ел и Орынбор водитель автомобиля Geely выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai, передает BAQ.KZ.
В результате ДТП водитель и пассажиры Hyundai, а также водитель Geely были доставлены в больницы.
Пострадавшие оперативно госпитализированы в Многопрофильную городскую больницу №2 и Многопрофильную детскую больницу №2, где им оказана необходимая медицинская помощь и проведены консультации профильных специалистов.
"Двое человек после оказания помощи направлены на амбулаторное лечение. Ещё двое остаются в стационаре, где получают всю необходимую медицинскую помощь", — сообщили в управлении здравоохранения Астаны.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
