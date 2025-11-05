В Восточно-Казахстанской области произошла трагедия, унёсшая жизни пяти человек, передает BAQ.KZ.

Смертельное ДТП случилось 4 ноября на 48-м километре автодороги Усть-Каменогорск – Риддер. По предварительным данным, столкнулись грузовик ЗИЛ и легковой автомобиль Toyota Estima. От удара машины получили серьёзные повреждения, а последствия аварии оказались фатальными для большинства находившихся в легковом автомобиле.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб и полиции. Пять человек погибли, ещё один пострадавший был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести. Его состояние врачи оценивают как стабильное, но тяжёлое.

По факту аварии начато досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают личности погибших и выясняют все обстоятельства случившегося. По одной из версий, причиной трагедии могли стать неблагоприятные погодные условия или нарушение скоростного режима.

Департамент полиции Восточно-Казахстанской области выразил соболезнования родным и близким погибших, а также обратился к водителям с призывом быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила движения, не рисковать жизнями ради спешки и учитывать состояние трасс в осенне-зимний период.