Серьёзное дорожно-транспортное происшествие с трагическим исходом произошло 11 июля около 14:00 на автотрассе Караганда - Астана, передает BAQ.KZ. По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля Kia Rio, двигавшийся в сторону столицы, не выдержал безопасную дистанцию и превысил допустимую скорость, в результате чего столкнулся с грузовиком Shanceman, ехавшим впереди.

От удара водитель легкового автомобиля и один из пассажиров скончались на месте. Ещё двое находившихся в салоне получили травмы и были экстренно госпитализированы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

Полиция Карагандинской области в очередной раз обращается к водителям с настоятельной просьбой — соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила дорожного движения. Несоблюдение этих норм может стоить жизни — своей и окружающих.