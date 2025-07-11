Страшное ДТП унесло жизни двух человек на трассе Караганда - Астана
Возбуждено уголовное дело.
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Серьёзное дорожно-транспортное происшествие с трагическим исходом произошло 11 июля около 14:00 на автотрассе Караганда - Астана, передает BAQ.KZ. По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля Kia Rio, двигавшийся в сторону столицы, не выдержал безопасную дистанцию и превысил допустимую скорость, в результате чего столкнулся с грузовиком Shanceman, ехавшим впереди.
От удара водитель легкового автомобиля и один из пассажиров скончались на месте. Ещё двое находившихся в салоне получили травмы и были экстренно госпитализированы.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.
Полиция Карагандинской области в очередной раз обращается к водителям с настоятельной просьбой — соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила дорожного движения. Несоблюдение этих норм может стоить жизни — своей и окружающих.
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