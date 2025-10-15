В селе Жалпақсай Карасайского района Алматинской области произошла трагедия — в ночь на 13 октября около 00:30 часов столкнулись два автомобиля: "ВАЗ" и "Hyundai Grandeur", передает BAQ.KZ.

Как сообщили в полиции, по предварительным данным, водитель "ВАЗ", выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу машине, двигавшейся по главной.

Удар оказался смертельным: водитель и пассажир "ВАЗа" скончались на месте от полученных травм. Водитель второго автомобиля выжил, но был госпитализирован в районную больницу с различными травмами.

Особое внимание вызвало сообщение в социальных сетях: за рулем Hyundai, по неподтвержденной информации, мог находиться несовершеннолетний подросток. Официально этот факт пока не подтвержден.

Полиция начала досудебное расследование по факту ДТП.