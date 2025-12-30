В Семее завершился судебный процесс по резонансному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии в области Абай. Суд признал 55-летнего водителя виновным в гибели детей и назначил ему девять лет лишения свободы, передаёт BAQ.KZ.

Как установлено в ходе разбирательства, ДТП произошло в селе Бестерек Урджарского района. Подсудимого признали виновным по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса - Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Мужчина полностью признал свою вину.

Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии минимальной безопасности, а также лишил его права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

При вынесении приговора суд учёл смягчающие обстоятельства - наличие у подсудимого малолетнего ребёнка и признание вины. Отягчающим фактором стало то, что преступление было совершено в отношении малолетних детей.

Кроме того, суд обязал осуждённого выплатить семьям погибших компенсацию морального и материального вреда. Общая сумма выплат превышает 50 миллионов тенге.