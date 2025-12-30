Страшное ДТП в селе Бестерек: суд вынес приговор
Виновного в смертельном ДТП приговорили к девяти годам
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Семее завершился судебный процесс по резонансному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии в области Абай. Суд признал 55-летнего водителя виновным в гибели детей и назначил ему девять лет лишения свободы, передаёт BAQ.KZ.
Как установлено в ходе разбирательства, ДТП произошло в селе Бестерек Урджарского района. Подсудимого признали виновным по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса - Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Мужчина полностью признал свою вину.
Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии минимальной безопасности, а также лишил его права управления транспортными средствами сроком на семь лет.
При вынесении приговора суд учёл смягчающие обстоятельства - наличие у подсудимого малолетнего ребёнка и признание вины. Отягчающим фактором стало то, что преступление было совершено в отношении малолетних детей.
Кроме того, суд обязал осуждённого выплатить семьям погибших компенсацию морального и материального вреда. Общая сумма выплат превышает 50 миллионов тенге.
Самое читаемое
- На сколько будут увеличены пенсии и пособия в Казахстане в 2026 году
- "Барыс" объявил состав на выездной матч КХЛ против "Авангарда"
- Медиахолдинг "Атырау-Ақпарат" открылся после масштабной реконструкции
- Новый Налоговый кодекс угрожает малому бизнесу — Перуашев
- Казахстан обеспечил почти 90 процентов новых инвестиций в ЦА