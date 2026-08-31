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Стрельба на рейве в Швейцарии: один человек погиб, пятеро ранены

31 Августа 2026, 08:16
АВТОР
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Michael Buholzer/KEYSTONE/picture alliance 31 Августа 2026, 08:16
31 Августа 2026, 08:16
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Фото: Michael Buholzer/KEYSTONE/picture alliance

Стрельба произошла ночью на рейв-вечеринке в швейцарском городе Арау. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения, сообщает полиция кантона Аргау. Стрелявший пока не задержан. Полиция разыскивает подозреваемого и устанавливает мотив и обстоятельства произошедшего. По данным швейцарского издания Blick, стрельба началась около 2:30 ночи.

Очевидец рассказал, что сначала принял звуки выстрелов за фейерверк. По его словам, одна из пуль попала в женщину, которую очевидцы пытались реанимировать, однако она скончалась. Район вокруг ипподрома, бассейна и спортивной площадки оцеплен. Полиция призвала жителей избегать этой территории.

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