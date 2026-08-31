Стрельба на рейве в Швейцарии: один человек погиб, пятеро ранены
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Стрельба произошла ночью на рейв-вечеринке в швейцарском городе Арау. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения, сообщает полиция кантона Аргау. Стрелявший пока не задержан. Полиция разыскивает подозреваемого и устанавливает мотив и обстоятельства произошедшего. По данным швейцарского издания Blick, стрельба началась около 2:30 ночи.
Очевидец рассказал, что сначала принял звуки выстрелов за фейерверк. По его словам, одна из пуль попала в женщину, которую очевидцы пытались реанимировать, однако она скончалась. Район вокруг ипподрома, бассейна и спортивной площадки оцеплен. Полиция призвала жителей избегать этой территории.
JUST IN: Shots heard at event in Aarau, Switzerland. Police confirm there are multiple victims. (Video: Blick) pic.twitter.com/nZMKcGtMGD— Open Source Intel (@Osint613) August 30, 2026
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