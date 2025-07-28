  • 28 Июля, 17:41

Стрельба на рынке в Бангкоке: пятеро погибших, нападавший покончил с собой

Среди покупателей не было туристов.

Сегодня, 17:14
АВТОР
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Getty Images Сегодня, 17:14
Сегодня, 17:14
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Фото: Getty Images

На одном из рынков столицы Таиланда произошла трагедия: вооружённый мужчина открыл огонь, убив пятерых человек, после чего свёл счёты с жизнью, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

По данным заместителя комиссара столичного управления полиции Чарина Гопатты, все погибшие — сотрудники охраны. Нападавший действовал целенаправленно, однако его личность и мотивы пока не установлены. Следствие продолжает работу, опрашиваются свидетели, изучаются записи с камер наблюдения.

 

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