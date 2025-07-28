На одном из рынков столицы Таиланда произошла трагедия: вооружённый мужчина открыл огонь, убив пятерых человек, после чего свёл счёты с жизнью, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

По данным заместителя комиссара столичного управления полиции Чарина Гопатты, все погибшие — сотрудники охраны. Нападавший действовал целенаправленно, однако его личность и мотивы пока не установлены. Следствие продолжает работу, опрашиваются свидетели, изучаются записи с камер наблюдения.