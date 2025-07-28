Стрельба на рынке в Бангкоке: пятеро погибших, нападавший покончил с собой
Среди покупателей не было туристов.
Сегодня, 17:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:14Сегодня, 17:14
77Фото: Getty Images
На одном из рынков столицы Таиланда произошла трагедия: вооружённый мужчина открыл огонь, убив пятерых человек, после чего свёл счёты с жизнью, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
По данным заместителя комиссара столичного управления полиции Чарина Гопатты, все погибшие — сотрудники охраны. Нападавший действовал целенаправленно, однако его личность и мотивы пока не установлены. Следствие продолжает работу, опрашиваются свидетели, изучаются записи с камер наблюдения.
Самое читаемое
- Жена бойца UFC Шавката Рахмонова попала в ДТП, есть погибшие
- Почему трясет Казахстан: сейсмолог назвал возможные причины землетрясения в ВКО
- Горячее масло пролили на спину сотрудницы в ресторане Shaurma Food
- Торговля и дроны, образование и уран: какие соглашения подпишут Казахстан и Турция?
- В горах Алматы снова горит сухостой