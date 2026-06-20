Стрельба на Таймс-сквер: после драки в центре Нью-Йорка началась паника

На знаменитой площади Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба после массовой драки. Инцидент случился вскоре после праздничного парада в честь победы баскетбольного клуба «Нью-Йорк Никс», который собрал в центре города тысячи болельщиков. Как сообщили в полиции, конфликт начался между несколькими мужчинами.

Во время потасовки 26-летний мужчина получил ножевое ранение в шею. После этого на площади прозвучали выстрелы, вызвавшие панику среди прохожих. Видео, опубликованные в социальных сетях, запечатлели, как десятки людей в спешке покидают площадь под звуки стрельбы. Очевидица Бонни Уайт рассказала New York Post, что видела мужчину с оружием. По данным правоохранителей, в результате стрельбы никто не пострадал.

Раненого ножом мужчину доставили в больницу для оказания медицинской помощи. На месте происшествия полицейские обнаружили оружие. Один подозреваемый был задержан. По информации CBS News, задержанному 17 лет. Обстоятельства произошедшего выясняются, расследование продолжается.