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Стрельба на террасе кафе в Амстердаме: погиб сотрудник тюрьмы

Полиция задержала подозреваемого в нападении на севере города.

26 Сентября 2026, 08:54
АВТОР
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NU.nl 26 Сентября 2026, 08:54
26 Сентября 2026, 08:54
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Фото: NU.nl

Один человек погиб в результате стрельбы на террасе заведения общественного питания на севере Амстердама. Полиция задержала подозреваемогою

По данным издания NU.nl, стрельба произошла в момент, когда кафе было заполнено посетителями.

Личность задержанного и мотивы произошедшего пока не раскрываются.

Служба исполнения наказаний Нидерландов сообщила, что погибший был сотрудником тюремного комплекса Заанстад.

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