Стрельба на террасе кафе в Амстердаме: погиб сотрудник тюрьмы
Полиция задержала подозреваемого в нападении на севере города.
26 Сентября 2026, 08:54
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26 Сентября 2026, 08:5426 Сентября 2026, 08:54
123Фото: NU.nl
Один человек погиб в результате стрельбы на террасе заведения общественного питания на севере Амстердама. Полиция задержала подозреваемогою
По данным издания NU.nl, стрельба произошла в момент, когда кафе было заполнено посетителями.
Личность задержанного и мотивы произошедшего пока не раскрываются.
Служба исполнения наказаний Нидерландов сообщила, что погибший был сотрудником тюремного комплекса Заанстад.
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