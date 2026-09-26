Стрельба на террасе кафе в Амстердаме: погиб сотрудник тюрьмы

Один человек погиб в результате стрельбы на террасе заведения общественного питания на севере Амстердама. Полиция задержала подозреваемогою

По данным издания NU.nl, стрельба произошла в момент, когда кафе было заполнено посетителями.

Личность задержанного и мотивы произошедшего пока не раскрываются.

Служба исполнения наказаний Нидерландов сообщила, что погибший был сотрудником тюремного комплекса Заанстад.