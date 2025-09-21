Стрельба на вечеринке в США: есть погибшие и раненые
Точное число жертв и раненых пока не уточняется.
Вечером 20 сентября в городе Нашуа (штат Нью-Гэмпшир, США) произошла стрельба в престижном загородном клубе Sky Meadow Country Club. Об этом сообщает AP, передаёт BAQ.KZ.
Инцидент произошёл в 70 километрах к северо-западу от Бостона. Очевидцы рассказали, что во время вечеринки в клубе раздались выстрелы, после чего гости в панике начали покидать помещение.
По данным полиции Нью-Гэмпшира, несколько человек погибли, также есть пострадавшие, которым оказана медицинская помощь. Точное число жертв и раненых пока не уточняется.
Правоохранительные органы сообщили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали одного стрелка. Его удалось задержать в ходе масштабной спецоперации. В соседнем городе Данстейбл (штат Массачусетс) во время поисков даже был введён приказ "оставаться на месте".
Сейчас обстоятельства происшествия и мотивы нападавшего выясняют полиция Нью-Гэмпшира, Массачусетса и федеральные агентства.
Sky Meadow Country Club, где произошла трагедия, считается престижным местом отдыха, где часто проводятся свадьбы, спортивные и развлекательные мероприятия. Подобные случаи для Нашуа, известного своей спокойной атмосферой, крайне редки.
