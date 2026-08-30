Стрельба произошла на технофестивале в Швейцарии: один человек погиб, пятеро ранены

В швейцарском городе Арау произошла стрельба во время технофестиваля Aarauer Rave. В результате нападения один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Как сообщает Bild, по данным полиции кантона Аргау, стрельба произошла около 2:30 ночи рядом с ипподромом, где проходило мероприятие. Неизвестный стрелок или несколько нападавших пока не задержаны. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По словам очевидцев, сначала звуки выстрелов некоторые посетители приняли за фейерверк. После того как прозвучал призыв лечь на землю, часть людей укрылась под диджейским пультом. На опубликованных швейцарскими СМИ видеозаписях слышно около десяти громких хлопков.

На место происшествия прибыли многочисленные экстренные службы. Территория ипподрома была оцеплена, расположенный поблизости бассейн временно закрыли.

Полиция призвала граждан не приближаться к месту происшествия и передавать следователям имеющиеся фото- и видеоматериалы.

В фестивале, по предварительным данным, участвовали около 3,5 тысячи человек. Следствие продолжается.