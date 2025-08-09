В Атланте в пятницу произошла стрельба рядом с кампусом Университета Эмори, неподалёку от штаб-квартиры Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Полиция сообщила, что вооружённый преступник мёртв, передает BAQ.KZ со ссылкой на CBS News.

По данным властей округа Декалб, полицейский, получивший огнестрельное ранение во время инцидента, скончался от полученных травм. Мэр города уточнил, что среди гражданских пострадавших нет.

"Около 17:00 по местному времени Университет Эмори опубликовал экстренное сообщение: "Стрелок около кампуса Эмори. БЕГИТЕ, ПРЯЧЬТЕСЬ. Избегайте этого места", - пишет CBS News.

В течение более часа студентам, сотрудникам и жителям района рекомендовалось оставаться в укрытии. Позже режим безопасности был снят. Обстоятельства происшествия и мотив стрелка расследуются.

Мэр Атланты Андре Диккенс сообщил, что в результате инцидента жертв среди мирного населения нет. Кроме того, по словам очевидцев, несколько пуль попали в окна здания Центра по контролю и профилактике заболеваний США, расположенного рядом с кампусом университета.