Стрельба в баре Испании: двое погибших, один ранен
Злоумышленники скрылись.
Сегодня, 12:13
137Фото: Report
В испанской провинции Севилья произошла стрельба в одном из баров, в результате которой погибли два человека и ещё один был ранен, передаёт BAQ.KZ.
По данным агентства EFE, инцидент произошёл в субботу в урбанизации Лос-Ньетос муниципалитета Кармона. Двое вооружённых мужчин с ружьями ворвались в бар и открыли огонь.
"Среди погибших — владелец заведения и посетитель, который пытался остановить нападавших. После нападения злоумышленники скрылись, их местонахождение устанавливается", - пишет издание.
Расследование ведёт Гражданская гвардия Испании.
