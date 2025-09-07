  • 7 Сентября, 13:01

Стрельба в баре Испании: двое погибших, один ранен

Злоумышленники скрылись.

Сегодня, 12:13
Report Сегодня, 12:13
Сегодня, 12:13
Фото: Report

В испанской провинции Севилья произошла стрельба в одном из баров, в результате которой погибли два человека и ещё один был ранен, передаёт BAQ.KZ.

По данным агентства EFE, инцидент произошёл в субботу в урбанизации Лос-Ньетос муниципалитета Кармона. Двое вооружённых мужчин с ружьями ворвались в бар и открыли огонь.

"Среди погибших — владелец заведения и посетитель, который пытался остановить нападавших. После нападения злоумышленники скрылись, их местонахождение устанавливается", - пишет издание.

Расследование ведёт Гражданская гвардия Испании.

