В городе Анаконда (штат Монтана, США) утром 1 августа произошла трагедия: неизвестный мужчина открыл огонь в одном из местных баров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Wall Street Journal. В результате погибли четыре человека. Поиски подозреваемого продолжаются, ведётся масштабная полицейская операция.

По предварительным данным, личность стрелка установлена — это 45-летний мужчина. Его имя известно правоохранительным органам, однако официально пока не разглашается. Информация о мотивах нападения остаётся неясной.

Идёт активное расследование, и дополнительная информация будет предоставлена по мере её поступления, — сообщили в управлении уголовных расследований штата Монтана.

Подозреваемый может быть вооружён и, предположительно, скрывается к западу от города. Власти призвали жителей избегать определённых районов и при обнаружении подозреваемого немедленно обращаться в службу 911, не предпринимая попыток приблизиться к нему.