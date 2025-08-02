Стрельба в баре в США: погибли четыре человека
Подозреваемый скрылся с места преступления.
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В городе Анаконда (штат Монтана, США) утром 1 августа произошла трагедия: неизвестный мужчина открыл огонь в одном из местных баров, передает BAQ.KZ со ссылкой на Wall Street Journal. В результате погибли четыре человека. Поиски подозреваемого продолжаются, ведётся масштабная полицейская операция.
По предварительным данным, личность стрелка установлена — это 45-летний мужчина. Его имя известно правоохранительным органам, однако официально пока не разглашается. Информация о мотивах нападения остаётся неясной.
Идёт активное расследование, и дополнительная информация будет предоставлена по мере её поступления, — сообщили в управлении уголовных расследований штата Монтана.
Подозреваемый может быть вооружён и, предположительно, скрывается к западу от города. Власти призвали жителей избегать определённых районов и при обнаружении подозреваемого немедленно обращаться в службу 911, не предпринимая попыток приблизиться к нему.
I’m closely monitoring the situation involving an active shooter in Anaconda. Please join Susan and me in praying for the victims, their loved ones, and the brave law enforcement officers responding to this tragedy.— Governor Greg Gianforte (@GovGianforte) August 1, 2025
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