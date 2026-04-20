Стрельба в Луизиане унесла жизни восьми детей

В американском штате Луизиана произошла трагедия, в результате которой погибли восемь детей, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Nbcnews.

По информации правоохранительных органов, инцидент произошёл в воскресенье утром и квалифицируется как случай домашнего насилия.

Подозреваемый открыл стрельбу в двух домах. Сначала он ранил женщину на улице Харрисон, после чего направился в дом на улице Уэст 79-я, где застрелил детей.

Погибли дети от 3 до 11 лет

По данным офиса коронера округа Каддо, среди погибших - трое мальчиков и пять девочек в возрасте от 3 до 11 лет.

Уточняется, что семь из восьми детей были родными детьми подозреваемого, ещё один ребёнок приходился ему родственником.

Две женщины получили тяжёлые ранения

Жена подозреваемого и женщина, которую считают его подругой, были ранены и находятся в тяжёлом состоянии.

После совершения преступления мужчина скрылся на угнанном автомобиле. В ходе преследования он был ликвидирован сотрудниками полиции.

«Я даже не знаю, что сказать. Моё сердце просто потрясено. Я не могу представить, как могло произойти такое», - заявил начальник полиции Шривпорта Уэйн Смит.

Полиция ведёт расследование

Как сообщили в полиции, сотрудники прибыли на место после сообщения о бытовом конфликте. Место происшествия охарактеризовано как масштабное.

В настоящее время обстоятельства трагедии устанавливаются.