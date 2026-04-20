Стрельба в Луизиане унесла жизни восьми детей
Подозреваемый был ликвидирован после погони.
В американском штате Луизиана произошла трагедия, в результате которой погибли восемь детей, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Nbcnews.
По информации правоохранительных органов, инцидент произошёл в воскресенье утром и квалифицируется как случай домашнего насилия.
Подозреваемый открыл стрельбу в двух домах. Сначала он ранил женщину на улице Харрисон, после чего направился в дом на улице Уэст 79-я, где застрелил детей.
Погибли дети от 3 до 11 лет
По данным офиса коронера округа Каддо, среди погибших - трое мальчиков и пять девочек в возрасте от 3 до 11 лет.
Уточняется, что семь из восьми детей были родными детьми подозреваемого, ещё один ребёнок приходился ему родственником.
Две женщины получили тяжёлые ранения
Жена подозреваемого и женщина, которую считают его подругой, были ранены и находятся в тяжёлом состоянии.
После совершения преступления мужчина скрылся на угнанном автомобиле. В ходе преследования он был ликвидирован сотрудниками полиции.
«Я даже не знаю, что сказать. Моё сердце просто потрясено. Я не могу представить, как могло произойти такое», - заявил начальник полиции Шривпорта Уэйн Смит.
Полиция ведёт расследование
Как сообщили в полиции, сотрудники прибыли на место после сообщения о бытовом конфликте. Место происшествия охарактеризовано как масштабное.
В настоящее время обстоятельства трагедии устанавливаются.
Самое читаемое
- Штрафы ПДД в Казахстане в 2026 году: полный разбор нарушений, сумм и последствий
- Икру без вреда рыбе начнут производить в Мангистау
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 20 апреля
- В одном из сел Абайской области модернизируют уличное освещение
- В Иране уже 50 дней отсутствует доступ к интернету