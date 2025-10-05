В американском штате Техас трагедия произошла на одной из парковок для грузовиков недалеко от города Энглтон: в результате стрельбы погибли двое детей в возрасте 4 и 13 лет, ещё двое — 8 и 9 лет — были госпитализированы в критическом состоянии, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на ABC News.

Инцидент произошёл в субботу, 4 октября. Как сообщили в офисе шерифа округа Бразория, полицейские оперативно прибыли на место после поступившего сообщения о стрельбе.

"Следователи продолжают собирать улики и устанавливать все обстоятельства произошедшего. Все лица, предположительно причастные к инциденту, задержаны. Угрозы для жителей сообщества нет", — говорится в официальном заявлении ведомства.

Правоохранители отметили, что расследование продолжается, а мотив преступления пока не установлен.

"Пока детали происшествия уточняются, ясно одно — гибель двух детей при таких обстоятельствах является огромной трагедией. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибших и всем, кого затронула эта ужасная ситуация", — подчеркнули в офисе шерифа.

Стрельба с участием детей вновь привлекла внимание к проблеме вооружённого насилия в США, которая остаётся одной из самых острых социальных тем в стране.