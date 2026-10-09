Стрельба во время операции ICE произошла в Нью-Йорке

Сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) открыл огонь по мужчине во время операции в Нью-Йорке. Пострадавший выжил и находится в больнице, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

Инцидент произошел 8 октября в районе Бронкс. Министерство внутренней безопасности США (DHS), которому подчиняется ICE, подтвердило, что один из сотрудников применил оружие во время операции по задержанию мужчины.

По словам мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, в автомобиле вместе с мужчиной находился пятилетний ребенок.

«По предварительным данным, агенты окружили его и пятилетнего ребенка в машине, после чего прозвучало несколько выстрелов. Насколько нам известно, ребенок физически не пострадал», – заявил мэр.

BBC обратилась в DHS за дополнительным комментарием по поводу этой версии событий.

В ведомстве заявили, что мужчина является гражданином Доминиканской Республики. По данным DHS, ранее он был осужден за крупную кражу, а также задерживался по подозрению в нападении, ограблении, хранении наркотиков и оружия. Ведомство также заявило о его предполагаемой связи с группировкой Trinitarios.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила, что обсудила произошедшее с президентом США Дональдом Трампом и потребовала опубликовать записи с нагрудных камер сотрудников, чтобы установить обстоятельства стрельбы.

Мамдани, в свою очередь, заявил, что намерен обратиться к Трампу с требованием прекратить операции ICE в Нью-Йорке.

После стрельбы на месте происшествия собрались протестующие, которые потребовали расследования и прекращения рейдов иммиграционной службы.