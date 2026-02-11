В отношении иностранных стримеров, задержанных в Алматы за оскорбления казахских девушек, начато уголовное расследование. Об этом на брифинге в Астане сообщил заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев, передает BAQ.KZ.

Ранее суд назначил Анару Абдуллаеву (гражданину России) и Ренату Пашаеву (гражданину Грузии) по 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Однако теперь их действия проверяются по статье 174 Уголовного кодекса - по факту разжигания социальной, национальной или иной розни.

"Уже это один из составов, который будет расследоваться. То, что было - это административная ответственность", — пояснил Койгельдиев, отвечая на вопрос о возможной переквалификации дела.

Если вина будет доказана, фигурантам может грозить до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.