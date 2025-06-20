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Строитель торговал марихуаной на работе в Акмолинской области

Полицейские накрыли строителя с наркотиками в селе Покровка.

Сегодня, 13:28
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 13:28
Сегодня, 13:28
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Фото: Unsplash

В селе Покровка Атбасарского района полицейские задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков прямо на рабочем месте. Операция прошла 18 июня в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Карасора-2025", передает BAQ.KZ.

Задержание строителя произошло на строительном объекте, где он передал покупателю свёрток с высушенной марихуаной. Экспертиза подтвердила наличие наркотика.

При обыске по месту жительства подозреваемого в хозяйственной постройке были обнаружены ещё несколько свёртков с наркотическим веществом. Общий вес изъятого составил 258,1 грамма.

Мужчина признал вину. Возбуждено уголовное дело по статье 297 ч. 2 УК РК ("Сбыт наркотических средств"). Подозреваемый водворён в ИВС.

Полиция продолжает операцию "Карасора-2025", направленную на выявление фактов незаконного оборота наркотиков растительного происхождения.

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