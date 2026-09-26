Строителей назвали самой значимой рабочей профессией для развития Казахстана

В преддверии Дня труда Министерство труда и социальной защиты населения провело на платформе eGov опрос об отношении граждан к рабочим профессиям.

В исследовании приняли участие 1 305 человек. Как показали результаты, 76,2% респондентов считают уважение к человеку труда важной и безусловной общественной ценностью.

Участники опроса также назвали профессии, представители которых, по их мнению, наиболее значимы для дальнейшего развития страны.

На первом месте оказались строители — их приоритетную значимость отметили 20,3% опрошенных. Работников сельского хозяйства назвали 16,7% респондентов.

Еще 14,8% считают наиболее важными для будущего Казахстана работников промышленного производства, 14,4% — электриков.

Также участники исследования отметили высокую значимость труда сварщиков, работников коммунальных служб, механиков, водителей, поваров, слесарей и машинистов.

Отдельный блок вопросов касался профессиональных достижений представителей рабочих профессий. 19,5% респондентов заявили, что знают людей труда, чьи достижения заслуживают внимания всей страны.

При этом 51,6% считают, что достижения представителей рабочих профессий важны прежде всего с точки зрения развития отраслей, поэтому выделять отдельных специалистов сложно или нецелесообразно.

Почти половина опрошенных — 47,7% — выразили удовлетворенность положением людей труда и принимаемыми в стране мерами в этом направлении. Еще 41,2% указали на необходимость дальнейших усилий и дополнительных мер для повышения престижа рабочих профессий и статуса их представителей в обществе.

Справочно: среди участников опроса 53,1% составили женщины, 46,9% — мужчины. На момент проведения исследования 61,2% респондентов являлись работающими гражданами.