В столице Казахстана в ходе республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" выявлено серьёзное нарушение со стороны строительной компании, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Акция, направленная на улучшение экологической ситуации и повышение ответственности граждан за чистоту окружающей среды, продолжается в Астане с активным участием полиции и акимата города.

С начала кампании сотрудниками правоохранительных органов было зафиксировано более 63 тысяч правонарушений, связанных с загрязнением окружающей среды. Основное внимание уделяется незаконному выбросу мусора, сбросу сточных вод в неустановленных местах и нарушениям правил благоустройства. За нарушение экологических норм к ответственности привлечены 674 водителя грузовых и ассенизаторских автомобилей.

В ходе недавних рейдов строительная компания в Астане была привлечена к ответственности за нарушение правил благоустройства. Совместно с городским акиматом и единым справочным центром 109 продолжаются профилактические мероприятия и рейды, а с жителями ведется активная разъяснительная работа о важности соблюдения природоохранного законодательства.

В ведомстве подчеркнули: "Акция "Таза Қазақстан" — это не разовая кампания, а системная работа, направленная на сохранение чистоты, порядка и благополучия в каждом регионе страны".