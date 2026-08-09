Строительная отрасль Казахстана: где получить профессию и как вырасти до инженера

В Казахстане прийти в строительную сферу можно как после колледжа, так и после высшего учебного заведения. Один путь предполагает получение рабочей квалификации и начало карьеры непосредственно на строительной площадке, другой — инженерное образование, которое открывает возможности для работы на технических и управленческих должностях. Где можно получить строительную профессию, какие существуют квалификации и как может развиваться карьера специалиста? Подробнее — в обзоре BAQ.KZ.

В Казахстане продолжается строительство жилья, дорог, инженерных сетей, промышленных и социальных объектов, поэтому отрасли необходимы специалисты разного уровня. Строительная сфера не ограничивается рабочими, которые занимаются кладкой или отделочными работами. Здесь востребованы техники-строители, инженеры, специалисты по дорожному строительству, монтажники инженерных систем и представители других профессий.

На рынке труда сохраняется спрос на специалистов строительной отрасли. Согласно официальным данным, в числе востребованных профессий называются строители, инженеры, электрики и сварщики.

Два основных пути в строительную профессию

Для выпускника школы первым вариантом может стать колледж. Организации технического и профессионального образования готовят специалистов для ключевых отраслей экономики, включая строительство и инженерию.

Спектр строительных специальностей в колледжах достаточно широк. В рамках государственного образовательного заказа в регионах, например, по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» можно получить квалификации мастера широкого профиля, мастера отделочных строительных работ и техника-строителя. Кроме того, специалистов готовят по направлениям строительства и эксплуатации автомобильных дорог, монтажа и эксплуатации инженерных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Главная особенность этого пути заключается в возможности совмещать обучение с практикой. Для молодых людей, которые хотят непосредственно работать на строительной площадке, колледж позволяет раньше начать профессиональный путь.

В 2025–2026 учебном году в колледжи были приняты 189 тысяч абитуриентов, из которых 145 тысяч обучаются по государственному заказу. Согласно официальным данным, выпускники 9-х классов получили возможность бесплатно обучаться по востребованным направлениям, включая строительство, машиностроение, энергетику и IT.

Обучение в колледже не ограничивается теорией

В строительной сфере недостаточно только теоретических знаний. Будущий специалист должен уметь работать с чертежами, понимать особенности строительных материалов, соблюдать технологические требования и иметь опыт работы непосредственно на объекте.

Поэтому в системе технического и профессионального образования особое внимание уделяется дуальному обучению. При таком формате студент совмещает учебу с производственной практикой. По официальным данным, до 60% учебного времени в рамках дуального обучения может проходить непосредственно на производстве. По всей стране в этой системе участвуют 552 колледжа и более 18 тысяч предприятий.

В строительной отрасли дуальное обучение внедрено в 109 колледжах. По этому направлению обучаются около 6 тысяч студентов. Еще одна важная особенность заключается в том, что период практики на предприятии во время дуального обучения засчитывается в трудовой стаж.

Таким образом, после получения диплома выпускник выходит не только с теоретическими знаниями, но и с представлением о работе на строительной площадке и практическим опытом.

Как стать инженером-строителем?

Второй путь в строительную отрасль — получение высшего образования.

В системе высшего образования Казахстана строительные специальности относятся к направлению 6B07 «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли». В него входит направление 6B073 «Архитектура и строительство». Среди образовательных программ также есть группа B074 «Градостроительство, строительные работы и гражданское строительство». По этим направлениям выделяются образовательные гранты за счет государственного и местных бюджетов.

Сфера деятельности специалиста с высшим образованием может отличаться от работы сотрудника с рабочей квалификацией. Его профессиональный путь может быть связан с инженерной частью строительного процесса, техническими задачами и, по мере накопления опыта, должностями с более высоким уровнем ответственности.

При этом выпускнику колледжа необязательно останавливаться на достигнутом уровне образования. В системе технического и профессионального образования предусмотрены программы прикладного бакалавриата по строительству и эксплуатации зданий и сооружений наряду с квалификацией техника-строителя.

«Строитель» — это не одна профессия

Человеку, который выбирает строительную отрасль, прежде всего стоит определить, в каком направлении он хочет работать. Строительство домов, дорог, прокладка инженерных систем или эксплуатация объектов — это разные профессии внутри одной отрасли.

В Национальной системе квалификаций Казахстана для строительной сферы установлены отдельные профессиональные стандарты. Например, в профессиональном стандарте «Рабочие в строительной отрасли» определены трудовые функции и характеристики основных профессий. Отдельные профессиональные стандарты также существуют для специалистов по земляным работам, сварке, строительству мостов и тоннелей.

Это показывает, что единой универсальной профессии строителя не существует. Один специалист участвует в строительстве зданий, другой занимается инженерными сетями, третий работает на строительстве дорог или мостов.

Как формируется квалификация?

Для строителя диплом является лишь началом профессионального пути. Конкретные задачи, которые специалист может выполнять, зависят от его образования, квалификации и практического опыта.

Профессиональные стандарты Национальной системы квалификаций определяют трудовые функции работника, требования к его профессиональным знаниям и квалификации. Эти стандарты также используются при разработке образовательных программ и признании профессиональных квалификаций.

Поэтому человеку, который только планирует начать карьеру в строительной отрасли, важно обращать внимание не только на название специальности, но и на то, какую квалификацию он получит после окончания обучения.

С чего начинается карьера строителя?

Выпускник колледжа может начать профессиональный путь с рабочей или технической должности и по мере накопления опыта повышать свою квалификацию. Выпускник вуза получает возможность начать карьеру в инженерном направлении.

При этом большое значение имеет производственная практика. Преимущество дуального обучения как раз заключается в том, что студент еще во время учебы знакомится с предприятием и получает опыт в реальной производственной среде.

В целом система технического и профессионального образования демонстрирует достаточно высокий уровень трудоустройства выпускников. Согласно официальным данным, в 2024–2025 учебном году колледжи окончили более 170 тысяч студентов, а уровень их трудоустройства составил 81%.

При поиске работы можно также воспользоваться государственной Электронной биржей труда. Вакансии там публикуются по регионам, а информация из ведомственных баз обновляется ежедневно.

Какой путь выбрать?

Это зависит от того, чем именно человек хочет заниматься в строительной отрасли. Выпускник, который хочет освоить конкретную рабочую профессию и раньше начать работать на строительной площадке, может начать обучение в колледже. Тем, кто планирует получить инженерное образование и в дальнейшем выполнять более сложные технические задачи, больше возможностей дает обучение в вузе.

В обоих случаях решающую роль играет практика. Поэтому при выборе учебного заведения стоит учитывать не только образовательную программу, но и то, как организована производственная практика, предусмотрено ли дуальное обучение и с какими предприятиями сотрудничает учебное заведение.

Таким образом, в Казахстане нет единственного пути к профессии строителя. Один специалист может начать карьеру с рабочей квалификации в колледже, другой — получить инженерное образование в вузе. Однако в обоих случаях важны не только диплом, но и практические навыки, производственный опыт и постоянное повышение профессиональной квалификации.