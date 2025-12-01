В столице проводится масштабное расследование в отношении сотрудников строительной компании, которые, по данным департамента АФМ, организовали сложную схему хищения денежных средств под предлогом продажи недвижимости в жилом комплексе "Qyran", передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и другие документы, создававшие впечатление полной легитимности сделок.

Сотрудники офиса продаж убеждали граждан, что квартиры, коммерческие помещения и парковочные места можно приобрести по цене ниже рыночной, уверяя в законности всех операций. Однако вместо договоров купли-продажи покупателям предлагали подписывать договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры. Эти документы не подлежали государственной регистрации и не предоставляли клиентам никаких прав собственности.

Деньги от покупателей вносились как наличным расчётом, так и переводами на личные счета участников схемы. В документах ТОО эти платежи не отражались. В результате граждане лишились более 3,8 млрд тенге.

Следствие установило, что злоумышленники действовали не только в отношении клиентов, но и самой строительной компании. Используя служебное положение, они заключали фиктивные договоры купли-продажи и оформляли права собственности на объекты, однако вырученные средства не поступали в кассу застройщика. С продажи 76 объектов было похищено 4,1 млрд тенге.

Общий ущерб, причинённый гражданам и компании, составил 7,9 млрд тенге. По санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, восемь коммерческих помещений и автомобиль. В отношении трёх подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Другие сведения не разглашаются в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса.