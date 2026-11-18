За десять месяцев 2026 года строительная отрасль Казахстана прибавила 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной вклад в рост внесли строительство и ремонт сооружений. Параллельно в стране увеличивается объем жилищного строительства: с января по октябрь введено в эксплуатацию почти 14,9 млн квадратных метров жилья.

По данным статистики, 89,5% общего объема строительных работ выполнили частные компании, 9,8% пришлось на иностранные организации и 0,7% – на государственные предприятия.

Наибольшая доля работ пришлась на строительство автомобильных и железных дорог, а также метро — 25,4%. Еще 21,5% составило строительство нежилых зданий, 12,6% — жилых домов. В целом увеличение объема строительных работ обеспечили прежде всего строительство и ремонт сооружений, где зафиксирован рост на 15,8%.

Положительная динамика наблюдалась в 18 регионах страны. Самый заметный рост показала область Ұлытау — объем строительных работ там увеличился в 2,3 раза. Среди регионов с высокими показателями также Кызылординская область (+30,5%), Атырауская (+25,7%) и Павлодарская (+23,8%).

В Алматы объем работ вырос на 23,1%, в Туркестанской области — на 20,6%. В Восточно-Казахстанской области прирост составил 15,5%, в Западно-Казахстанской — 15,4%, в Актюбинской — 14,2%, в области Абай — 13,1%. В Астане показатель увеличился на 11,8%.

Жилищное строительство: почти 15 млн квадратных метров

За январь–октябрь в Казахстане введено в эксплуатацию 18,3 млн квадратных метров новых объектов. Из них 14,9 млн квадратных метров приходится на жилье. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель увеличился на 2,1%.

В структуре введенного жилья 9,6 млн квадратных метров составляют многоквартирные дома, еще 5,2 млн — индивидуальные жилые дома.

Основной объем жилищного строительства обеспечили частные застройщики. На их долю пришлось 95% введенного жилья, или 14,2 млн квадратных метров. При этом население самостоятельно построило 5,6 млн квадратных метров.

По объемам ввода жилья лидирует Алматинская область — 1,1 млн квадратных метров. Далее следуют Туркестанская область с 988,5 тыс. квадратных метров, Кызылординская — с 804,1 тыс., Актюбинская — с 760,8 тыс. и Жамбылская — с 588,3 тыс. квадратных метров.

Новые школы и медицинские учреждения

Строительная активность затронула не только жилой и коммерческий секторы. За десять месяцев в стране также введены в эксплуатацию 44 общеобразовательные школы общей вместимостью 22 610 ученических мест и 37 дошкольных организаций на 5 437 мест.

Кроме того, открыты девять амбулаторно-поликлинических организаций, рассчитанных на 328 посещений в смену, а также введена больничная пристройка на 120 коек.