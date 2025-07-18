В первом полугодии 2025 года объём строительных работ в Казахстане достиг 3 312,9 млрд тенге, увеличившись на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, передает BAQ.KZ.

Увеличение объема строительных работ связано с работами по строительству и ремонту сооружений (на 29,2%), а также жилых зданий (на 15,8%).

По видам выполненных строительных работ (услуг) за январь–июнь 2025 г. наибольшую долю занимают работы по строительству нежилых зданий (22 % к общему объему), автомобильных, железнодорожных дорог и метро (21,8 %) и жилых зданий (14,2 %).