Строительный бум: в Казахстане за полгода построено объектов на 3,3 трлн тенге
В стране активнее всего строили школы, жильё и дороги.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В первом полугодии 2025 года объём строительных работ в Казахстане достиг 3 312,9 млрд тенге, увеличившись на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, передает BAQ.KZ.
Увеличение объема строительных работ связано с работами по строительству и ремонту сооружений (на 29,2%), а также жилых зданий (на 15,8%).
От общего объема строительных работ по республике выполнено частными строительными организациями – 92,7 %, иностранными – 6,6 % и государственными – 0,7 %.
В региональном разрезе увеличение объема строительных работ наблюдалось в девятнадцати регионах, кроме Атырауской области. Значительный рост отмечен в Акмолинской (на 54,9 %), Костанайской (на 50,6 %), Кызылординской (на 44,5 %), Западно-Казахстанской (на 39,4 %), Жетісу (на 37,1 %), Алматинской (на 30,6 %), Мангистауской (на 29,9 %), Северо-Казахстанской (на 26,7 %), Туркестанской (на 25,1 %), Карагандинской (на 22,5 %), Актюбинской областях (на 21,8 %) и в городах Алматы (на 36,1 %), Астана (на 33,6 %) и Шымкент (на 20,2 %).
Общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов составила 11 081,7 тысяч квадратных метров. Площадь введеного в эксплуатацию жилья увеличилась по сравнению с январем–июнем 2024 года на 6,6 % и составила 7 933,4 тысяч квадратных метров.
В сфере образования и здравоохранения в январе–июне 2025 г. введены в эксплуатацию 111 общеобразовательных школ на 122 929 ученических мест, 17 дошкольных организаций на 2 839 мест, 1 больница на 381 койку и 30 амбулаторно-поликлинических организаций на 1205 посещений в смену.
Самое читаемое
- Привязал к лошади и волок по степи? В Жетысу расследуют зверское убийство женщины
- "Капец": потерпевшая высказалась после допроса на суде с Перизат Кайрат
- ОСИ, НСУ и новые штрафы: жильцов многоквартирных домов в Казахстане ждут изменения
- Игла в детской зоне: ребенок укололся в ресторане в Астане
- "Дышать нечем": в Департаменте экологии прокомментировали загрязнение воздуха в Актау