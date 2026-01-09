По его словам, новый кодекс впервые объединяет все градостроительные и строительные нормы в одном базовом нормативном акте с учётом современных требований безопасности, экологии и устойчивого развития городов.
– Генеральные планы и проекты детальной планировки теперь проходят обязательную градостроительную экспертизу, что исключает коллизии между ними. Корректировка ПДП возможна не чаще одного раза в два года, — отметил Лепесов.
Одним из ключевых нововведений стала цифровизация полного жизненного цикла объектов – от проектирования и согласования до приёмки и эксплуатации. Это, как подчеркнул представитель МПС, позволяет вести мониторинг качества строительства, прозрачности разрешительной системы и квалификации специалистов. Также усилена гарантийная ответственность застройщиков: устранение дефектов устанавливается минимум на пять лет для зданий и на десять лет для несущих конструкций, при этом нарушения фиксируются в автоматизированном режиме.
Кроме того, кодекс вводит солидарную ответственность всех участников строительства – проектировщиков, подрядчиков, экспертов и технического надзора. Впервые на законодательном уровне закреплены требования к сейсмостойкости, включая карты сейсмического зонирования, микрозонирования и паспортизацию существующих зданий.
Спикер отмечает, что документ направлен на решение ключевых проблем отрасли – хаотичной точечной застройки, низкого качества строительства, слабого контроля за квалификацией специалистов и избыточной бюрократии.
– Кодекс сокращает коррупционные риски за счёт автоматизации контроля, плановых инспекций и прозрачных процедур, — пояснил Лепесов.
Ожидается, что реализация Строительного кодекса обеспечит более упорядоченное развитие городов и регионов.
– Принятие кодекса обеспечит более упорядоченное и устойчивое развитие городов. Любое новое строительство будет строго соответствовать генплану и ПДП с учётом социальной инфраструктуры, зелёных зон, транспортной доступности и плотности населения. Это снизит случаи хаотичной точечной застройки, которая раньше ухудшала качество жизни жителей. В регионах кодекс создаёт условия для комплексного развития территорий: строительство школ, больниц и других социальных объектов будет согласовываться с генпланом и ПДП, а застройка допустимой плотности будет только при соблюдении норм парковок, инсоляции и социальной инфраструктуры, - подчеркнул Лепесов.