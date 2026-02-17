Строительный сектор Казахстана увеличил объём работ на 172 млрд тенге
Жильё и объекты инфраструктуры растут по всей республике.
В январе 2026 года объём строительных работ в Казахстане составил 172 млрд тенге, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной рост отмечается в строительстве и ремонте жилых зданий (в 2,2 раза) и сооружений (на 57,8%), передает BAQ.KZ.
По видам работ наибольшую долю занимают: строительство автомобильных, железнодорожных дорог и метро — 30,1%, нежилых зданий — 19,2%, жилых зданий — 11,4%.
Рост объёмов наблюдался в 18 регионах страны. Лидерами стали:
-
Карагандинская область — +39,4%,
-
Туркестанская — +36,7%,
-
Северо-Казахстанская — +35,1%,
-
Актюбинская — +23,4%,
-
Жетісу — +21,4%,
-
Западно-Казахстанская — +19,1%,
-
Кызылординская — +11,3%,
-
города Астана — +30,8%, Алматы — +18,3%.
Общая площадь введённых в эксплуатацию объектов составила 1 291,8 тыс. кв. м. Жилья построено на 1 091 тыс. кв. м, что на 42,4% больше, чем в январе прошлого года. Из них: многоквартирные дома — 727,6 тыс. кв. м, индивидуальные дома — 359,8 тыс. кв. м.
В сфере образования введены: 3 общеобразовательные школы на 1080 ученических мест, 2 дошкольные организации на 332 места.
Рост строительной активности отражает динамику жилищного строительства и реализации государственных программ по развитию инфраструктуры в регионах страны.
