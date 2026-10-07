Строительство АЭС в Казахстане будут контролировать на всех этапах

Строительство атомной электростанции в Казахстане будет находиться под государственным контролем на всех этапах, от выбора площадки до ввода станции в эксплуатацию. Для объектов первой категории радиационной опасности предусмотрен постоянный надзор непосредственно на объекте.

Об этом BAQ.KZ рассказал заместитель председателя Комитета атомного надзора и контроля Агентства РК по атомной энергии Канат Туякбаев.

По его словам, такой порядок закреплен Законом «Об использовании атомной энергии».

«Для установок первой категории радиационной опасности Законом предусмотрен режим постоянного государственного контроля и надзора непосредственно на объекте. Он предусматривает нахождение уполномоченных должностных лиц на установке и контроль состояния ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности на протяжении ее жизненного цикла», - пояснил Канат Туякбаев.

На этапе выбора площадки специалисты оценят природные и техногенные воздействия, геологические, сейсмические, гидрологические и метеорологические характеристики территории. Документация по выбору площадки должна пройти экспертизу ядерной, радиационной и ядерной физической безопасности.

При проектировании проверке подлежат технические решения, системы и элементы, связанные с безопасностью будущей станции, средства контроля и защиты, меры по предупреждению аварий и ограничению их последствий.

Во время строительства специалисты будут следить за соответствием работ проекту и установленным требованиям. В центре внимания окажутся монтаж оборудования и систем, связанных с безопасной эксплуатацией АЭС, проверки и испытания.

«Изменения, затрагивающие вопросы безопасности, рассматриваются с учетом их возможного влияния на принятые проектные решения и характеристики объекта. Такой подход позволяет учитывать последствия вносимых корректировок до их реализации», - отметил заместитель председателя Комитета.

Перед вводом АЭС в эксплуатацию проверят техническую готовность оборудования и систем, документацию и персонал. Физический и энергетический пуски будут проходить последовательно после выполнения установленных требований и проведения предусмотренных проверок.

По словам Туякбаева, такой порядок соответствует международной практике. Требования Международного агентства по атомной энергии предусматривают оценку вопросов безопасности и проведение инспекций на разных стадиях жизненного цикла ядерной установки.