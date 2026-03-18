Строительство крупнейшей ветровой электростанции начали в Казахстане
Проект мощностью 1 ГВт реализуют при участии иностранных инвесторов.
В Жамбылской области дан старт строительству ветровой электростанции «Мирный» мощностью 1 ГВт, передает BAQ.kz.
Церемония закладки капсулы состоялась в Мойынкумском районе. Проект реализуется в рамках стратегического партнерства Казахстана и Франции при участии АО НК «КазМунайГаз», АО «Самрук-Энерго» и компании TotalEnergies.
Общая мощность будущей станции составит 1 ГВт, что делает её одной из крупнейших ветровых электростанций в стране. Объект также будет оснащён современной системой накопления энергии.
Общий объем инвестиций оценивается примерно в 1,2 млрд долларов, при этом значительная часть финансирования приходится на иностранный капитал.
Ввод станции в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2028 года.
«Новая ветровая электростанция имеет стратегическое значение для Казахстана. Проект ориентирован на повышение надёжности энергоснабжения южных регионов страны. Его реализация позволит укрепить энергосистему, увеличить долю возобновляемых источников энергии, создать новые рабочие места и придать импульс развитию Жамбылской области», — отметил заместитель председателя правления «КазМунайГаз» Казбек Кусаинов.
