В Жамбылской области дан старт строительству ветровой электростанции «Мирный» мощностью 1 ГВт, передает BAQ.kz.

Церемония закладки капсулы состоялась в Мойынкумском районе. Проект реализуется в рамках стратегического партнерства Казахстана и Франции при участии АО НК «КазМунайГаз», АО «Самрук-Энерго» и компании TotalEnergies.

Общая мощность будущей станции составит 1 ГВт, что делает её одной из крупнейших ветровых электростанций в стране. Объект также будет оснащён современной системой накопления энергии.

Общий объем инвестиций оценивается примерно в 1,2 млрд долларов, при этом значительная часть финансирования приходится на иностранный капитал.

Ввод станции в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2028 года.