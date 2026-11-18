За январь–октябрь 2026 года в Казахстане выполнили строительных работ почти на 9 трлн теңге, это на 13,1% больше, чем годом ранее, по данным Бюро национальной статистики. С начала года сдали 44 школы, 37 детских садов и почти 15 млн квадратных метров жилья. Темпы растут накануне 2027 года, который Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил объявить Годом всенародной большой стройки.

Что строят

Больше всего вкладывают в дороги. На строительство автомобильных и железных дорог и метро пришлось 25,4% всех работ. Еще 21,5% составило строительство нежилых зданий, 12,6% жилых домов.

Жилья с начала года ввели 14,9 млн квадратных метров, на 2,1% больше, чем годом ранее. Из них 9,6 млн квадратных метров, или 64,4%, приходится на многоквартирные дома, а 5,2 млн, или 34,9%, на индивидуальные.

Активно жилье строят в регионах. В Алматинской области ввели 1,1 млн квадратных метров, на 16,9% больше, чем годом ранее. В Туркестанской области построили 988,5 тысячи квадратных метров с ростом на 6,2%, в Кызылординской 804,1 тысячи с ростом на 4,9%, в Актюбинской 760,8 тысячи с ростом на 2,2%, в Жамбылской 588,3 тысячи с ростом на 0,4%.

Новые школы, сады и поликлиники

С начала года в Казахстане открыли 44 школы на 22 610 ученических мест и 37 дошкольных организаций на 5 437 мест.

Заработали девять поликлиник на 328 посещений в смену. А к одной из больниц построили пристройку на 120 коек.

Стройка растет в регионах

Строить все активнее начали не только в крупных городах. Быстрее всего объемы растут в области Улытау, там они увеличились в 2,3 раза.

В Кызылординской области рост составил 30,5%, в Атырауской 25,7%, в Павлодарской 23,8%. В Алматы объемы выросли на 23,1%, в Туркестанской области на 20,6%. Рост есть и в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, области Абай и Астане.

По общему объему лидирует столица. С января по октябрь в Астане выполнили строительных работ почти на 1,35 трлн теңге. В Алматы показатель приблизился к 973 млрд теңге, в Туркестанской области превысил 586 млрд.

Впереди «Народная стройка»

В 2027 году в стране стартует президентская инициатива «Халықтық құрылыс», или «Народная стройка». По всему Казахстану планируют развернуть масштабное строительство социальных и инфраструктурных объектов.