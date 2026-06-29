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Строительство нового драматического театра в Актобе завершат в 2027 году

Масштабный культурный объект возводится по поручению Президента страны и станет одним из крупнейших центров театрального искусства региона.

Вчера 2026, 23:34
АВТОР
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Pixabay.com Вчера 2026, 23:34
Вчера 2026, 23:34
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Фото: Pixabay.com

Аким области Асхат Шахаров ознакомился с ходом работ, подчеркнув, что новый театр станет современным культурным пространством для жителей, площадкой для творчества артистов и проведения крупных мероприятий.

Общая площадь трехэтажного здания с цокольным этажом составит 21 тыс. кв. м. Здесь разместятся большой и малый зрительные залы, репетиционные помещения, сценические пространства и служебные кабинеты. На объекте трудятся около 100 человек. Строительство ведется по графику с использованием преимущественно отечественных материалов.

Завершить строительство планируется в третьем квартале 2027 года. Новый театр сможет принимать культурные мероприятия республиканского и международного уровня.

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