Строительство нового ГПЗ на Кашагане планируют ускорить

На Кашагане начинается строительство одного из крупнейших газоперерабатывающих заводов страны мощностью 2,5 млрд кубометров газа в год.

Проект, имеющий стратегическое значение для газовой отрасли Казахстана, перешел в стадию практической реализации.

Вопросы строительства нового объекта обсудили на совещании под председательством министра энергетики Ерлана Аккенженова. В обсуждении приняли участие представители АО "НК "QazaqGaz", ТОО "PSA", акционеров NCOC и других организаций, вовлеченных в реализацию проекта.

Новый газоперерабатывающий завод станет очередным крупным промышленным объектом на Кашагане. При этом на месторождении уже ведется активное строительство ГПЗ мощностью 1 млрд кубометров газа в год. Реализация сразу двух масштабных проектов должна существенно увеличить объемы переработки сырья и укрепить энергетическую безопасность страны.

По словам министра энергетики, строительство завода мощностью 2,5 млрд кубометров газа ежегодно находится на особом контроле Главы государства и Правительства. На совещании были рассмотрены текущие этапы подготовки, вопросы взаимодействия между участниками проекта и меры по соблюдению графика работ.

Отмечается, что постановлением Правительства Казахстана уже определен EPC-подрядчик проекта. Строительство будет вести консорциум в составе China National Chemical Engineering Sixth Construction Company Kazakhstan Branch и China Wuhuan Engineering Corporation Ltd.

По итогам встречи Ерлан Аккенженов поручил всем участникам обеспечить четкую координацию работ на каждом этапе строительства для своевременного ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, "QazaqGaz" будет ежемесячно отчитываться перед Министерством энергетики о ходе реализации проекта, принимаемых мерах и возникающих вопросах.