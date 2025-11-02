В 5-м микрорайоне разгорается конфликт между соседями — часть жильцов выступает за благоустройство, другие опасаются потери зелёной зоны, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

В Актау строительство автостоянки между домами № 10 и № 11 в 5-м микрорайоне стало причиной конфликта между жителями. Одни считают, что новая парковка наведёт порядок во дворе, другие — что она уничтожит зелёную территорию.

Как сообщили жители дома № 10, идея создать стоянку появилась ещё год назад. По их словам, они обратились в акимат с просьбой о благоустройстве, и проект был согласован.

"Мы всё делали своими руками — посадили деревья, облагородили двор. Теперь хотим просто организовать стоянку, чтобы машины не мешали пешеходам. Это не самострой, разрешение получено", — рассказал один из активистов дома № 10.

Во дворе заметны ухоженные клумбы и новые ограждения. Активисты утверждают, что большинство жильцов поддерживают строительство и собирают подписи в подтверждение.

Однако соседи из дома № 11 категорически против. По их словам, под строительство уже начали вырубать деревья.

"Одно дерево спилили ночью. Мы видели на камерах — пришёл человек в капюшоне и быстро всё срубил. Думаем, это сделали сторонники парковки", — рассказала жительница дома № 11.

Представители отдела ЖКХ городского акимата, выехавшие на место, подтвердили, что проект автостоянки действительно прошёл согласование и реализуется на законных основаниях.

Тем временем противники строительства настаивают: парковка приведёт к загрязнению воздуха и ухудшит экологию двора.

"Если здесь поставят машины, весь выхлоп пойдёт в окна. Мы просто хотим сохранить зелень и спокойствие", — отметили жители дома № 11.

Очередная встреча сторон с участием представителей акимата и подрядчиков запланирована на понедельник. Власти предложат жителям обсудить возможные варианты, чтобы найти компромисс и избежать дальнейшего конфликта.